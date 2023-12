CAF Awards 2023 : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly dans l’équipe type africaine de l’année

L’équipe type de la saison passée a été dévoilée ce lundi, à Marrakech lors de la cérémonie des CAF Awards. Sadio Mané et Kalidou Koulibaly sont présents dans le onze type.



Le 11 de l’année de la CAF



André Onana est présent dans les cages. En défense, on retrouve Achraf Hakimi, Kalidou Koulibaly et Chancel Mbemba. Au milieu on retrouve Thomas Partey, André-Franck Zambo Anguissa, Mohammed Kudus et Sofyan Amrabat. L’attaque est composée de talentueux joueurs. Il s’agit de Victor Osimhen, Mohamed Salah et Sadio Mané.