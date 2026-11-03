100 m dos aux JOJ Dakar 2026 : 3e de sa course, le Sénégalais Mouhamed Rassoul Lèye quitte la compétition avec les honneurs

Le nageur sénégalais Mouhamed Rassoul Lèye a marqué les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ce mardi 3 novembre 2026 en signant un nouveau record personnel sur l'épreuve du 100 mètres dos. Aligné dans les couloirs de sa série, le jeune athlète a arraché la 3e place avec un chrono de 1 mn 07 s 10, confirmant sa progression au plus haut niveau.Cette belle prestation individuelle laisse néanmoins un goût d'inachevé, le temps réalisé ne lui permettant pas d'obtenir son billet pour la grande finale.
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