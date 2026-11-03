Wushu Taolu aux JOJ Dakar 2026 : le Chinois LIN Yilei en or sur le Changquan Combiné

Le Chinois LIN Yilei a décroché la médaille d’or dans l’épreuve de Wushu Taolu-Changquan Combiné lors des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.
La deuxième marche du podium revient à l’Indonésien RONDONUWU Asael Christo Jacob qui s’empare de la médaille d’argent, tandis que l’Iranien PAHALI Arash complète le trio de tête en s’adjugeant la médaille de bronze.
La deuxième marche du podium revient à l’Indonésien RONDONUWU Asael Christo Jacob qui s’empare de la médaille d’argent, tandis que l’Iranien PAHALI Arash complète le trio de tête en s’adjugeant la médaille de bronze.
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