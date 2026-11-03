Wushu Taolu aux JOJ Dakar 2026 : le Chinois LIN Yilei en or sur le Changquan Combiné

Le Chinois LIN Yilei a décroché la médaille d’or dans l’épreuve de Wushu Taolu-Changquan Combiné lors des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.





La deuxième marche du podium revient à l’Indonésien RONDONUWU Asael Christo Jacob qui s’empare de la médaille d’argent, tandis que l’Iranien PAHALI Arash complète le trio de tête en s’adjugeant la médaille de bronze.