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Wushu Taolu aux JOJ Dakar 2026 : le Chinois LIN Yilei en or sur le Changquan Combiné



Wushu Taolu aux JOJ Dakar 2026 : le Chinois LIN Yilei en or sur le Changquan Combiné
Le Chinois LIN Yilei a décroché la médaille d’or dans l’épreuve de Wushu Taolu-Changquan Combiné lors des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.


 La deuxième marche du podium revient à l’Indonésien RONDONUWU Asael Christo Jacob qui s’empare de la médaille d’argent, tandis que l’Iranien PAHALI Arash complète le trio de tête en s’adjugeant la médaille de bronze.
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Mardi 3 Novembre 2026 - 22:37


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