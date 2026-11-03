JOJ Dakar 2026 à Saly : l'Afrique du Sud et la Chine règnent sur les finales d'aviron individuel

L’Afrique du Sud et la Chine ont décroché les plus hautes marches du podium lors des finales d’aviron individuel des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 disputées sur le plan d’eau de Saly.
Chez les hommes, le rameur sud-africain s’est emparé de la médaille d’or devant le représentant de l’Espagne qui décroche l’argent, le nom du médaillé de bronze restant à confirmer par les organisateurs.
Du côté des dames, la Chine s’est imposée au sommet en décrochant le titre olympique, suivie de l’Allemagne en argent et de l’Espagne en bronze. Sur le même site de Saly, le centre des opérations presse bat son plein avec l'installation d'une salle média dédiée aux journalistes assurant la couverture internationale de l'événement.
Chez les hommes, le rameur sud-africain s’est emparé de la médaille d’or devant le représentant de l’Espagne qui décroche l’argent, le nom du médaillé de bronze restant à confirmer par les organisateurs.
Du côté des dames, la Chine s’est imposée au sommet en décrochant le titre olympique, suivie de l’Allemagne en argent et de l’Espagne en bronze. Sur le même site de Saly, le centre des opérations presse bat son plein avec l'installation d'une salle média dédiée aux journalistes assurant la couverture internationale de l'événement.
Autres articles
-
100 m dos aux JOJ Dakar 2026 : 3e de sa course, le Sénégalais Mouhamed Rassoul Lèye quitte la compétition avec les honneurs
-
Wushu Taolu aux JOJ Dakar 2026 : le Chinois LIN Yilei en or sur le Changquan Combiné
-
Futsal aux JOJ 2026 : coup de froid sur les Lioncelles, battues par le Venezuela 1-0
-
Droits commerciaux des CAN 2028, 2031 et 2033 : la CAF ajuste son appel d’offres
-
Espagne: le footballeur Jesús de Miguel décède après un choc violent avec Jesús Owono, gardien du club d’Andorre