JOJ Dakar 2026 à Saly : l'Afrique du Sud et la Chine règnent sur les finales d'aviron individuel

L’Afrique du Sud et la Chine ont décroché les plus hautes marches du podium lors des finales d’aviron individuel des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 disputées sur le plan d’eau de Saly.







Chez les hommes,

le rameur sud-africain s’est emparé de la médaille d’or devant le représentant de l’Espagne qui décroche l’argent,

le nom du médaillé de bronze restant à confirmer par les organisateurs.







Du côté des dames,

la Chine s’est imposée au sommet en décrochant le titre olympique,

suivie de l’Allemagne en argent et de l’Espagne en bronze.

Sur le même site de Saly,

le centre des opérations presse bat son plein avec l'installation d'une salle média dédiée aux journalistes assurant la couverture internationale de l'événement.