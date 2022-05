CAF : après le retrait du Sénégal, le Maroc désigné pour accueillir la finale de Ligue des Champions

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a retiré sa candidature pour abriter la finale de la Ligue des champions CAF 2022. La Confédération africaine de football a décidé d’attribuer l’organisation de la finale au Maroc, qui se tiendra le 30 mai 2022.



« La CAF a reçu une candidature de la Fédération sénégalaise de football et de la Fédération royale marocaine de football pour accueillir la finale de la Ligue des champions CAF 2022 », annonce la CAF dans un communiqué.



La Fédération sénégalaise de football a par la suite retiré sa candidature.



« La CAF est donc heureuse d'attribuer l'organisation de la Finale TotalEnergies de la Ligue des Champions de la CAF 2022 au Maroc. La date de la finale est le 30 mai 2022 », informe l’instance du football africain.



La CAF annonce, qu’elle est en train de mener des discussions pour faire revenir à l’ancienne finale aller-retour, à domicile, puis à l’extérieur.

« Des discussions sont actuellement en cours au sein de la CAF pour revenir à l'ancienne finale à domicile et à l'extérieur pour déterminer le vainqueur de la Ligue des champions TotalEnergies de la CAF, plutôt qu'à la finale à une manche ».



Le 17 juillet 2019, l'ancienne direction de la CAF, dirigée par Ahmad Ahmad, a décidé que le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF serait déterminé par une finale à une manche, au lieu de l'habituelle finale à deux manches, à domicile et à l'extérieur.