CAMES 2024 : l’Université Alioune Diop de Bambey brille avec 82, 35% de réussite

L'excellence se maintient à Bambey. Sur 17 candidats présentés par l’UAD, 12 ont été inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de maîtres-assistants (LAFMA) et deux sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeurs titulaires (LAFPT). Soit un taux de réussite de 82,35 %.



L'université de Bambey enregistre ainsi dans ses registres académiques 2 nouveaux professeurs titulaires et 12 nouveaux maîtres-assistants répartis dans trois UFR (unités de formation et de recherche/facultés et un institut.



- UFR des Sciences appliquées et technologies de l'information et de la communication (SATIC) : un professeur titulaire et cinq maîtres-assistants

- UFR de Santé et de Développement durable : Un professeur titulaire et 4 maîtres-assistants

- UFR d’Économie, de Management et d’Ingénierie juridique : Un maître-assistant

- Institut supérieur de formation agricole et rurale (ISFAR) : deux (2) maîtres-assistants.



L’Université Alioune Diop a enregistré 14 nouveaux inscrits aux différentes listes d’aptitude du CAMES.

Honoré de cette prouesse, le recteur, fidèle à la devise de cet établissement public d'enseignement supérieur « L'excellence est ma constance, l'éthique ma vertu » a adressé ses vives félicitations et celles de toute la communauté universitaire de Bambey aux candidats promus et a encouragé, les candidats qui ont été moins chanceux.