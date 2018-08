CAN 2019 : champion du monde U20 avec la France, Naby Sarr veut jouer avec le Sénégal

Champion du monde des moins de 20 ans en 2013 avec la France, Naby Sarr pense toujours à l'équipe nationale selon son père, Boubacar Sarr « Locotte », ancien joueur sénégalais. "C'est vrai qu'il a connu toutes les sélections de jeunes en France mais aujourd'hui, si le Sénégal fait appel à lui, il va répondre présent. Je discute souvent avec lui sur l'équipe nationale, il a envie de venir. Espérons que cette année sera la bonne", soutient son Papa.



La révélation de son Papa Boubacar Sarr "Locotte", sur Naby Sarr qui était indécis dans son choix entre le France et le Sénégal, s'est fait une religion par rapport à sa carrière internationale. Mais son arrivée pourrait crée un embouteillage dans l'axe des "lions", souligne le quotidien Stades.

Car, l'ancien défenseur de Lyon, Naby Sarr (25ans), qui évolue depuis 2015 à Charlton, club de deuxième division anglaise joue en défense central, son poste de prédilection. Donc, on ne crachera pas bien sur un joueur au potentiel énorme. Mais force est de reconnaitre, il faudra beaucoup d'énergie à Naby Sarr pour bousculer l'ordre établi dans l'axe central des "lions"



Déjà Kara Mbodji, un des piliers de cette situation, aura toutes les peines du monde à reprendre sa place après le Mondial de haute facture de Salif Sané aux côtés de Kalidou Koulibaly qui est aux yeux, du sélectionneur national, un indéboulonnable. Sans compter d'autres joueurs qui ont un certain vécu à ce poste comme Papy Djilabodji, Fallou Diagne et Alfred Ndiaye