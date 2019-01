CAN 2019 : l’Afrique du Sud blacklistée par la CAF, vraiment ?

Battue par l’Egypte mardi dans la course à l’organisation de la CAN 2019, l’Afrique du Sud a crié à l’injustice après le vote et dénoncé un choix "politique". Arguments fondés ou réaction de "mauvais perdant" ? Afrik-Foot fait le point.