CAN 2019: une 4e visite d’inspection fatale ou favorable au Cameroun?

Anthony Baffoe et ses services dont désormais dressé un bilan qui sera étudié par le Comité exécutif (ComEx) de la CAF, le 30 novembre à Accra. Le ComEx décidera alors s’il maintient ou pas sa confiance au Cameroun pour la tenue de la phase finale, prévue du 15 juin au 13 juillet.

La mission d’inspection conjointe Confédération africaine de football (CAF) – Fédération internationale de football (FIFA), conduite par secrétaire général adjoint de la CAF Anthony Baffoe, a démarré les visites de chantiers le 11 novembre à Yaoundé, avec le complexe sportif d’Olembé (60.000 places) réalisé à 80%. La délégation y a inspecté la pépinière à gazon, les terrains d’entraînement et le stade principal à l’intérieur duquel la pose des chaises et de la toiture sont en cours.La mission d’inspection a ensuite mis le cap, le 12 novembre, sur Garoua, dans le Nord du Cameroun, où se dérouleront les matches de la poule F. Au Stade Stade Roumdé Adjia (30.000 places), les travaux, estimés à 60%, en sont à la phase de pose des gradins et de l’aménagement de l’aire de jeu. Les différents stades d’entraînement de la ville ont également été passés en revu.A Bafoussam, le stade qui accueillera les rencontres est achevé depuis 2016. La mission d’inspection a passé au peigne fin les différents stades d’entraînement dont le taux de réalisation est de 55%. Elle a également visité les hôtels où logeront les équipes et les officiels. Le point d’ombre a été la voierie urbaine qui est très dégradée.La visite s’est achevée par le site de Douala où les délégués ont inspecté le stade de 50.000 places, en cours de finition, ainsi que les différents stades d’entraînement.