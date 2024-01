CAN 2023 : Aliou Cissé est élu meilleur entraîneur de la phase de groupe

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce jeudi, les meilleurs acteurs de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 qui se joue actuellement en Côte d’Ivoire. Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal Aliou Cissé est élu meilleur technicien du premier tour de cette compétition.



Désigné meilleur entraîneur en phase de poule de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations à l’issue de laquelle le Sénégal s’est adjugé la première place du Groupe C dit « groupe de la mort » avec trois victoires, face à la Gambie, le Cameroun et la Guinée. C’est la première fois de son histoire que le Sénégal prend 9 points sur 9 en CAN.



Les champions d’Afrique en titre sont les seuls à réaliser cet exploit dans ce tournoi. Qualifié en huitièmes de finale, le Sénégal jouera le lundi 29 janvier 2024, face à Côte d’Ivoire (20h00 GMT).