Foot : la Premier League pourrait supprimer la VAR

La VAR est peut-être en voie d'extinction. La Premier League sera la première des cinq grandes ligues européennes à voter sur la suppression ou le maintien de l'arbitrage vidéo dans ses compétitions.

The Athletic avance que l'Assemblée de la Premier League devra voter sur l'abolition du système d'arbitrage vidéo qui a été imposé à la Ligue anglaise à partir de 2019.



Wolverhampton Wanderers a été le club à déposer officiellement une résolution demandant l'abandon de la VAR cet été, ce qui a déclenché le vote.



Désormais, les clubs devront décider eux-mêmes s'ils souhaitent conserver l'assistance des arbitres ou s'ils préfèrent s'en passer. Pour que la demande des Wolves soit acceptée, 14 des 20 clubs de PL devront voter en faveur de l'abolition de la VAR.



"Il n'y a personne à blâmer, nous cherchons simplement le meilleur résultat possible pour le football et toutes les parties prenantes ont travaillé dur pour essayer de faire de l'introduction d'une technologie supplémentaire un succès. Cependant, après cinq saisons avec la VAR en Premiership, il est temps de mener un débat constructif et critique sur son avenir", a expliqué Wolves dans un communiqué.



"Notre position est que le prix que nous payons pour une petite augmentation de la précision va à l'encontre de l'esprit de notre jeu et, par conséquent, nous devrions la supprimer à partir de la saison 2024-25", a ajouté le communiqué.