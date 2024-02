CAN 2023 : Côte d’Ivoire vs RDC, duel indécis entre « Eléphants » et « Léopards »

La Côte d’Ivoire affronte la RDC ce mercredi 7 février 2024 (20h00 GMT), en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, au Stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpe. Les deux équipes ont rendez-vous stade olympique Alassane Ouattara (Abidjan) pour disputer le deuxième ticket de la finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.



Alors qu’elle comptait parmi les nations favorites pour remporter le titre au vu de son effectif et du fait qu’elle soit organisatrice, la Côte d’Ivoire a déçu en début de compétition et c’est presque un miracle qu’elle soit encore en lice. Pourtant bien rentrée dans sa CAN contre la Guinée-Bissau lors de la première journée (2-0), la défaite contre des Nigérians solides (1-0) a fait du mal et les Ivoiriens se sont effondrés lors du dernier match de poules contre la Guinée-Equatoriale (4-0).



Fort heureusement pour eux, ils faisaient partie des meilleurs 3èmes et ont eu le droit à une nouvelle chance qu’ils ont saisi en huitièmes contre le Sénégal, tenant du titre (1-1, victoire aux TAB).



En quarts contre le Mali, les Éléphants ont fait preuve de caractère pour battre le Mali à 10 contre 11 après les prolongations (1-2) dans un match complètement fou. Quatre Ivoiriens seront suspendus pour ce match, les deux joueurs ayant écopé d’un carton rouge lors du tour précédent, soit Kossounou et Oumar Diakité, mais aussi Serge Aurier et l’ailier Kouamé.



Avec le duo du milieu Kessié-Fofana qui fait des ravages, ou encore N’Dicka en défense centrale qui tient bien la baraque, les Ivoiriens sont encore dans le coup et ne sont plus qu’à deux victoires d’un premier titre depuis 2015. Pour en arriver là, il faudra toutefois encore donner un coup de collier et se défaire de la République démocratique du Congo.



La CAN réalisée par la République Démocratique du Congo peut être vue dans deux sens : jusqu’aux quarts de finale, elle n’avait pas gagné le moindre match, mais n’avait pas non plus perdu le moindre match.



En effet, grâce à 3 matchs nuls en poule contre la Zambie (1-1), le Maroc (1-1) et la Tanzanie (0-0), la RDC a terminé 2e de sa poule et a dû affronter l’Egypte en huitièmes de finale. Au terme d’un nouveau match nul (1-1), les « Léopards » ont remporté la séance de tirs aux buts.



En quarts contre la Guinée, c’est enfin une victoire (3-1) qui leur permet d’atteindre le dernier carré. Cette équipe est également très solide avec de bons éléments défensifs, à commencer par le joueur de l’OM, Mbemba, ou encore le Lorientais Kalulu. Au milieu, on retrouve également un nouveau joueur de Ligue 1, le Nantais Moutoussamy, et devant on notera la présence de Wissa (Brentford), buteur lors du tour précédent.



En reconstruction depuis quelques années, la RDC court après ses titres de 1968 et 1974. Les « Léopards » peuvent s’ouvrir les portes d’une finale contre la Côte d’Ivoire.