CAN 2023 Sénégal vs Côte d’Ivoire : une marche pour la paix ce samedi à Yamoussoukro

En prélude du match Sénégal contre la Côte d’Ivoire, comptant pour les 8 ème de finale de la Can, prévu ce lundi à Yamoussoukro. Il sera organisé ce samedi une marche pour la paix dans la capitale administrative Ivoirienne. C’est Seneweb qui livre l’information. Cette marche, selon le préfet hors garde, Coulibaly Gando, est pour renforcer et magnifier les relations séculaires qu’entretiennent les deux pays.



« Le préfet de région, président du Comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN-2023), invite les élus et cadres, les directeurs et chefs de services publics, parapublics et privés, les forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels, les chefs de communautés ivoiriennes et étrangères, les guides religieux, les responsables de structures associatives de femmes, de jeunes et d'ONG, les opérateurs économiques, les organes de presse et l'ensemble des populations de Yamoussoukro à prendre part à une marche de cohésion qui aura lieu le samedi 27 janvier 2024, à partir de 7 h. Lieu de rassemblement : fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix », informe le communiqué signé par le préfet.



Le Sénégal et la Côte d’Ivoire, faut-il le rappeler, entretiennent des relations d’amitié et de fraternité séculaires. Ces liens sont incarnés par les familles Thiam et Boigny. Amadou Thiam, père de l’actuel maire de Yamoussoukro, Augustin et de Tidiane candidat du PDCI à la présidentielle de 2025 était un journaliste Sénégalais. Ce dernier va émigrer en 1947 en Côte d’Ivoire pour soutenir Houphouët Boigny dans son combat pour l’indépendance. Il occupa tour à tour les postes de directeur de Radio Côte d’Ivoire et deux fois le portefeuille du ministère de l’information en 1963 et dans les années 80. Il épousa également une nièce de Boigny. Amadou Thiam est aussi le cousin d’Habib Thiam ancien président de l’Assemblée nationale du Sénégal et ancien Premier ministre sous le régime d’Abdou Diouf.



Aujourd’hui, avec cette marche pour la paix organisée à Yamoussoukro, les deux pays frères ont trouvé nécessaire de préserver et de renforcer leurs liens. Le Sénégal et la Côte d’Ivoire encore une fois s’affrontent ce lundi en 8 ème de finale de la CAN 2023.