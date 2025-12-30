CAN 2025 : Le Sénégal mène 1-0 à la pause face au Bénin

Le Sénégal mène 1-0 à la pause face au Bénin au Grand Stade de Tanger. Les « Lions » ont trouvé l’ouverture à la 37e minute grâce à Abdoulaye Seck, qui a repris de la tête un coup franc excentré côté droit parfaitement exécuté par Krépin Diatta.



Solides et bien en place, les Sénégalais ont failli doubler la mise juste avant la mi-temps. À la 45e minute, Habib Diallo, à la réception d’un centre d’El Hadji Malick Diouf, a vu sa tentative frôler les cages du portier béninois.



Les « Guépards » ont failli égaliser dès la 48e minute sur une frappe de Steve Mounié, superbement repoussée par Édouard Mendy. Les Béninois ont ensuite multiplié les occasions pour revenir au score, mais la défense sénégalaise, parfaitement organisée, a su repousser tous les assauts.



À l’issue des 45 premières minutes, le Sénégal vire logiquement en tête (1-0) à la pause.