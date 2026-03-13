Moustapha Mbow, défenseur du Paris FC: “La concurrence en équipe nationale me pousse à progresser encore plus”

À quelques jours de la publication de la liste du Sénégal pour les matchs amicaux contre le Pérou et la Gambie, le défenseur se dit confiant et déterminé.

“Je suis serein et motivé et mes dernières performances en club le démontrent. Je continue de travailler fort avec mon club, car je sais que c’est la meilleure façon d’être considéré. Si la convocation arrive, super ; sinon, je continuerai à faire encore plus pour rendre difficile au sélectionneur le choix de se passer de moi”, a confié le défenseur du Paris FC.

L’ancien capitaine des “Lionceaux” nourrit également l’ambition de participer à une Coupe du monde avec les “Lions". Après avoir disputé la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2019, il vise désormais le Mondial chez les seniors.

“Oui, clairement. J’ai disputé la Coupe du Monde U20 en 2019 et prendre part au Mondial senior est plus qu’un rêve mais un objectif de carrière c’est pour ça j’ai mis en place beaucoup de choses pour y arriver. Avec deux préparateurs spécifiques, une bonne nutrition et une récupération optimisée pour être performant. Je sais que je dois être au top en club pour espérer ma place”, a-t-il expliqué.

Conscient de la forte concurrence en défense centrale chez les “Lions", Moustapha Mbow reste toutefois déterminé à se battre pour intégrer le groupe.

“C’est une concurrence saine et très haute niveau. Il y a des grands joueurs, des cadres expérimentés. Ça me pousse à progresser encore plus. Et comme je l’ai dit, je vais continuer à bosser pour retrouver la tanière. Chaque non-sélection est une occasion de montrer plus, d’être meilleur”, a-t-il soutenu.

Défenseur du Paris FC, Moustapha Mbow s’impose cette saison comme l’un des joueurs les plus réguliers de son équipe. Dans un entretien accordé à DSport, l’international sénégalais est revenu sur ses ambitions avec l’équipe nationale du Sénégal de football. Il affirme que chaque absence en sélection constitue pour lui une source de motivation supplémentaire pour progresser.