Basket – Tournoi qualificatif au Mondial 2026 : le Sénégal s’incline devant l’Espagne

Opposées à l’Espagne ce jeudi pour leur deuxième match du Tournoi qualificatif à la Coupe du monde féminine de basket-ball 2026, les « Lionnes » du Sénégal se sont inclinées sur le score de 84 à 51 à San Juan (Porto Rico).



Après leur défaite face aux États-Unis lors de la première journée, les Sénégalaises ont une nouvelle fois été dominées par une équipe espagnole plus solide et plus adroite dans le jeu.



Malgré ce revers, les « Lionnes » ont montré un meilleur visage dans le dernier quart-temps, qu’elles ont remporté 17 à 12 face aux Espagnoles.



Au classement du groupe A, le Sénégal occupe désormais les dernières places. Les Sénégalaises disposeront d’une journée de repos avant de retrouver le parquet samedi à 18h00 GMT pour affronter la Nouvelle-Zélande, un adversaire considéré comme plus abordable. Quatre matchs restent encore à disputer pour les Sénégalaises dans ce tournoi qualificatif.

