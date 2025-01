CAN 2025 : pourquoi le Sénégal a toutes ses chances

Aliou Cissé a-t-il eu la main heureuse en tirant la RDC, le Bénin et le Botswana dans le groupe D de la coupe d’Afrique des nations ? Probablement, dès lors que les Lions évitent notamment l’Egypte, le Cameroun, Le Maroc, l’Algérie ou encore la Côte d’Ivoire. Mais peuvent-ils sortir du groupe et aller au bout de l’aventure ?





Des joueurs de haut niveau







Que cela soient les Galactiques du Real Madrid ou les Lakers de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal, le sport nous a montré que la qualité d’une équipe n’était jamais la somme de ses individualités.







Pape Thiaw et son équipe, composée notamment de Djibril Yattar (préparateur physique), Tony Sylva (entraîneur des gardiens) et Abdourahmane Fédior (médecin), savent émuler un groupe.







C’est exactement ce que pense le comité exécutif de la FSF, qui a désigné le nouveau sélectionneur à l’unanimité, eu égard à « ses qualités humaines et professionnelles ». Les résultats ne se sont d’ailleurs pas fait attendre, puisqu’il a immédiatement rendu son équipe plus offensive sans ne rien céder en défense.







Ancien joueur professionnel, Pape Thiaw a connu les championnats de 5 pays différents (Sénégal, France, Suisse, Russie, Espagne), une finale de CAN (2002) et un quart de finale de coupe du monde (2002). Élu meilleur sélectionneur du CHAN (championnat d’Afrique des nations), il a marqué la compétition de son empreinte. Entre ses mains, il tient désormais de l’or.





Le Sénégal, une équipe aguerrie







Mané, Gueye, Koulibaly, Mendy et Kouyaté. C’est plus qu’il n’en faut, pour le natif de Dakar, pour monter une équipe injouable pour les adversaires.







Sadio Mané est un joueur qu’on ne présente plus. Avec le Liverpool de Klopp, il a enflammé les travées d’Anfield. S’il n’a pas percé avec le Bayern de Münich, il a su retrouver le plaisir du jeu à Al-Nassr, en compagnie de Cristiano Ronaldo et de Mohamed Simakan.







C’est la même chose pour Edouard Mendy. Mis sur le banc par Chelsea, le portier fait désormais parler son talent dans les buts d’Al-Riyad, aux côtés de Roberto Firmino, Ivan Toney et Riyad Mahrez.







Terminons notre présentation avec Kalidou Koulibaly, qui a conquis la Série A grâce à une défense agressive, un jeu de passes courtes déroutant, et une capacité à dribbler rare pour un défenseur. Son talent pour une équipe ? Être à l’initiative de contre-attaques éclairs.







Que manque-t-il au Sénégal ?







Peut-être une structure nationale de formation des joueurs, entraîneurs et membres de staffs. Pour le moment, l’AS Dakar Sacré-Coeur offre une excellente formation aux jeunes joueurs. Leur partenariat avec l’Olympique Lyonnais ouvre aux jeunes des portes, qui autrement, leur resteraient fermées.







Si le Paris Saint-Germain a lui aussi ouvert son centre de formation au Sénégal, avec la Paris Saint-Germain Academy, force est de constater que les initiatives sont avant tout locales. Pas d’académie Mohamed VI ni de Clairefontaine pour le moment à Dakar.







Un manque qui pourrait être facilement comblé à l’avenir, tant le football sénégalais est dynamique et emprunt d’une effervescence populaire. Les grandes nations du football l’ont montré : pour performer à haut niveau, tout repose sur la détection des talents et leur formation. Ce qui explique peut-être aussi les déboires d’équipes comme l’Angleterre dans chaque rendez-vous international. Au Sénégal de ne pas suivre la même voie, et de monter enfin sur le toit du monde.















