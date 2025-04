Les cadres du Real Madrid sont sur la sellette !

Il n’y aura pas de place pour tout le monde. Le Real Madrid entame une phase de crise alors même qu’il n’est toujours pas éliminé de la Ligue des Champions. Forcément, la lourde défaite 3-0 sur la pelouse d’Arsenal place le champion d’Europe en titre en ballottage très défavorable mais il a déjà retourné des situations qui paraissaient insurmontables. La manière de perdre a surtout mis en lumière de nombreux problèmes, comme le manque d’efforts collectifs, la partition solitaire chez certains.



Et puis Carlo Ancelotti tient-il toujours son vestiaire ? On est en droit de se poser la question car le staff estime que des consignes n’ont pas été respectées et une discussion houleuse sur le bord du terrain mardi soir a bien eu lieu entre l’Italien et Jude Bellingham. Ce revers, c’est aussi la défaillance de certains cadres, notamment les trentenaires. La plupart sont déjà en phase de négociations pour prolonger leur contrat mais d’après AS, le Real Madrid va revoir ses plans.



Modric et Lucas Vázquez ne devraient pas être prolongés

La direction a ouvert une réflexion. Celle-ci s’apprête à mettre en place un processus de sélections chez les "vieux". Pour le quotidien espagnol, trois joueurs sont clairement menacés de voir leur aventure s’achever plus tôt qu’ils ne le pensaient. Il y a d’abord Luka Modric, lequel a 39 ans et était titulaire à l’Emirates Stadium. Alors qu’on s’avançait vers une énième prolongation du Croate en fin de saison, la donne a changé. C’est largement compromis aussi pour Lucas Vázquez (33 ans), en fin de contrat en juin.



Pour la suite, ils sont tous les deux courtisés par l’Arabie saoudite. Ils ne sont pas les seuls à être sur la sellette puisque, comme nous l’évoquions hier, le cas David Alaba inquiète, lui qui a un contrat jusqu’en 2026. L’Autrichien n’est que l’ombre de lui-même depuis son retour de blessure. La réflexion a aussi lieux avec Antonio Rüdiger, 32 ans comme Alaba, mais qui possède encore sa place dans l’équipe en attendant le retour de blessure de Militao. Il devrait encadrer le jeune Asencio ainsi qu’une jeune recrue, à l’image d’un Dean Huijsen très courtisé.