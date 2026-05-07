CAN 2025 : une «forte mobilisation» annoncée ce jeudi à l'AIBD, pour le retour des trois supporters sénégalais

Parmi les 18 supporters sénégalais arrêtés puis condamnés au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025, trois (03) s’apprêtent à rentrer au pays. Leur arrivée est prévue, ce jeudi à 19h, à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Dakar.



À cette occasion, selon Tidiane Dia, proche d’Abdoulaye Dia, l’un des trois supporters libre, une mobilisation est déjà en cours pour organiser leur accueil. « On s'est bien organisé. Il y a des habitants de Richard-Toll qui ont commencé à rallier Dakar depuis la veille afin d’être présents à l’aéroport dès 16h. D’autres compatriotes sont également attendus sur place. Une fois à Dakar, on va lui témoigner tout notre soutient pour l'épreuve qu'il a vécue », a-t-il déclaré dans les ondes de la Rfm, lors du journal de 12 heures.



Il a également appelé la population de Richard-Toll à sortir « massivement » pour saluer son retour, qualifiant Abdoulaye Dia de « héros » et soulignant son implication passée dans les milieux sportifs et maritimes.



« Une fois à Richard-Toll, nous voulons que tout Richard-Toll sorte pour l'accueillir. Sa maman était alitée. Et depuis ces temps-ci, tout ce que nous prions, c'était qu'il revienne sain et sauf, et qu'il retrouve sa maman. Mais puisque lui aussi, c'est un ancien du mouvement sportif, du mouvement maritime du département de Dakar et de Richard-Toll, donc tous les départements se mobilisent pour l'accueillir», a-t-il indiqué.



Tidiane Dia a aussi exprimé son souhait de voir Abdoulaye Dia rentrer à Richard-Toll avec le trophée de la CAN. « Parce que quand il était en prison, nous à Richard-Toll, on s’était dit que nous ne voulions pas accueillir le trophée sans notre frère Abdoulaye Dia. Maintenant qu'il est sorti, nous pensons que nous pouvons fêter son retour avec le trophée. Tout en espérant que les quinze autres qui restent vont bientôt sortir », a-t-il soutenu.



Les supporters rapatriés devraient retrouver leurs familles après plusieurs semaines de détention, dans un contexte marqué par une forte émotion au sein de leurs communautés respectives. Quant aux 15 autres supporters détenus, ils sont en attente d'une grâce, que le Président Diomaye Faye assure avoir introduit auprès du Roi Mohammed VI.