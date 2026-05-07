Cinéma, Mode, Musique : le Sénégal rafle des prix de la Fondation Merck

La Fondation Merck, dirigée par la sénatrice égyptienne Dr Rasha Kelej, a dévoilé les lauréats de ses prix prestigieux de mode, de cinéma et de chanson pour l'année 2025.



Organisée en collaboration avec les Premières Dames africaines, cette édition a mis à l'honneur des œuvres engagées sur des thèmes cruciaux tels que la lutte contre la stigmatisation de l'infertilité (« Plus qu’une Mère ») et la prévention des maladies chroniques.



Sur les 51 gagnants issus de 15 pays, le Sénégal s'est imposé comme un acteur majeur de cette scène culturelle et sociale, démontrant une nouvelle fois la vitalité de son industrie créative au service de la santé publique.



La délégation sénégalaise a particulièrement brillé dans les catégories musicales et artistiques.

En chanson, le pays rafle plusieurs premières places avec Ndiouga Fall (catégorie française) et Coumba Coly (langues locales), tandis que Natty Stelle Kokolo complète ce palmarès sur le podium.



La mode n'est pas en reste avec les distinctions de Mame Bara Gaye et Serigne Modou Diouf, arrivés en deuxième position. Enfin, le septième art sénégalais est également récompensé grâce à Thierno Seydou Nouro Sy, lauréat du deuxième prix cinématographique.