Real Madrid : une nouvelle dispute entre Valverde et Tchouaméni provoque une crise sans précédent dans le vestiaire

La tension dans le vestiaire du Real Madrid ne s'est pas apaisée après l'altercation d'hier entre Valverde et Tchouaméni , et l'atmosphère s'est même envenimée ces dernières heures. Selon les informations de MARCA, un nouvel incident, qualifié de « très grave », s'est produit au sein du vestiaire, provoquant une réunion d'urgence et incitant le club à envisager des sanctions.



Le nouvel épisode, impliquant également Valverde et Tchouameni , a été qualifié de « très grave » en interne par plusieurs membres du vestiaire. Une altercation houleuse a éclaté dès le début, nécessitant l'intervention de plusieurs coéquipiers et se terminant par l'hospitalisation de l'Uruguayen. Loin d'être un incident isolé, cette confrontation confirme la détérioration manifeste des relations internes au sein de l'équipe, à un moment particulièrement délicat. Selon certaines sources, ce nouveau conflit serait « bien pire » que celui survenu la veille à Valdebebas.



L'ampleur des faits a provoqué une réunion d'urgence dans le vestiaire quelques minutes seulement après l'altercation. Aucun joueur n'a quitté le centre d'entraînement lors de cette réunion de crise sans précédent. L'objectif est de mettre un terme à ces problèmes et de tenter d'enrayer l'escalade des tensions qui inquiète fortement la direction du club. À ce jour, l'atmosphère au Real Madrid est extrêmement tendue, marquée par la nervosité, les divisions internes et le sentiment croissant que la situation est loin d'être résolue.