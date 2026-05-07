Mali : le Grand prêcheur Madou Doumbia s’est éteint à l’âge de 76 ans à Bamako

Le célèbre prêcheur malien, Cheick Mamadou Doumbia, plus connu sous le nom de Madou Doumbia, est décédé le mercredi 6 mai 2026 à Bamako, à l'âge de 76 ans, des suites d'une longue maladie. L'information a été rendue publique par le ministère des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes.



Figure emblématique et respectée au Mali, Madou Doumbia était considéré comme un «véritable baobab du prêche», ayant consacré sa vie à l'enseignement de l'islam avec rigueur et sagesse, après avoir commencé à prêcher à Bamako dès 1972.



Sa voix était familière aux auditeurs de la Radio Liberté, où il intervenait chaque année durant le mois de Ramadan. Reconnu pour son intégrité, il ne s'impliquait ni dans la politique ni dans des associations partisanes, ce qui lui valait le respect de ses pairs et de la communauté.



Chevalier de l'Ordre National pour ses services rendus à la nation malienne, Madou Doumbia était non-voyant. Son problème de vision est apparu à l'âge de 5 ans, ce qui l'avait éloigné d'un destin de féticheur initialement prévu par sa lignée familiale.