CAN 2025 : voici le calendrier complet, les dates clés et les chocs à ne pas manquer

Le calendrier officiel des phases de groupes et des matchs à élimination directe est désormais connu. Pour les phases de groupes, les sélections s'affronteront pour décrocher l'un des précieux billets pour la suite du tournoi.
Le coup d'envoi des matchs à élimination directe sera donné le 5 janvier 2026. La Finale de la compétition aura lieu le dimanche 18 janvier à 20h. Un rendez-vous historique pour couronner le nouveau roi d'Afrique.
