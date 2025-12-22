Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

CAN 2025 : voici le calendrier complet, les dates clés et les chocs à ne pas manquer



CAN 2025 : voici le calendrier complet, les dates clés et les chocs à ne pas manquer
Le calendrier officiel des phases de groupes et des matchs à élimination directe est désormais connu. Pour les phases de groupes, les sélections s'affronteront pour décrocher l'un des précieux billets pour la suite du tournoi.

Le coup d'envoi des matchs à élimination directe sera donné le 5 janvier 2026. La Finale de la compétition aura lieu le dimanche 18 janvier à 20h. Un rendez-vous historique pour couronner le nouveau roi d'Afrique.



Lundi 22 Décembre 2025 - 12:23


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter