CAN Beach Soccer : le Président Bassirou Diomaye Faye félicite les « Lions » pour leur huitième sacre

Le Président Bassirou Diomaye Faye a félicité l’équipe nationale de Beach Soccer pour sa victoire ce samedi en Égypte, remportant ainsi sa huitième Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et son cinquième titre consécutif. Dans une publication sur Facebook, le chef de l'État a exprimé sa fierté envers les « Lions »



« Félicitations aux Lions du Beach Soccer pour ce 8ᵉ titre de champion d’Afrique et le 5ᵉ sacre consécutif. Vous honorez une fois de plus le Sénégal par votre talent et votre détermination. Nous sommes fiers de vous ! », a posté le Président Faye.