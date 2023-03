CAN, CHAN, CAN malentendants, CAN Beach Soccer, CAN U20 : un quintuplé historique pour le Sénégal

La domination du Sénégal se confirme en matière de football. Après la CAN des sourds muets, la CAN seniors, le CHAN, le Beach Soccer c’est au tour des « Lionceaux » de remporter la CAN U20 samedi soir.



Tout est parti du sacre de l’équipe nationale des sourds muets en Coupe d'Afrique de football, lors de la première édition. Un sacre historique qui a inspiré la sélection nationale A.



Sadio Mané et ses coéquipiers ont imité leur cadet en remportant la CAN en février 2022 au Cameroun. Un titre soulevé dans un pays de football et devant la nation la plus titrée de la compétition: l'Egypte et ses sept sacres continentaux.



Quelques mois plus tard, le Beach Soccer sénégalais avait pris le relais en allant chercher sa 7e couronne continentale au Mozambique.



En début d'année 2023, c'est la sélection que personne n'attendait qui est allé créer la sensation en Algérie. L'équipe nationale locale, emmenée par un sélectionneur (Pape Thiaw), qui avait envie de se montrer, et de jeunes « Lions » affamés (Lamine Camara, Pape Amadou Diallo, Pape Mamadou Sy...), avait pris le dessus sur tout le monde.



Après l’équipe nationale locale, c'est au tour des « Lionceaux U20 » d'écrire leur propre histoire. Samba Diallo et ses coéquipiers remportent la devant la Gambie, en finale de la CAN U20, au Caire, son premier trophée dans cette catégorie. C’est la cinquième étoile continentale du Sénégal.