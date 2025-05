CAN U20 : Sénégal vs Nigeria, un duel pour l'histoire et une qualification pour le Mondial

Ce lundi à 12h00, les « Lionceaux » du Sénégal défient le Nigeria en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U20. Un choc ouest-africain à fort enjeu, puisque le vainqueur validera non seulement son billet pour les demi-finales, mais également pour la Coupe du monde U20 prévue au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025.



Les protégés du sélectionneur Serigne Saliou Dia ont réalisé une phase de groupes mitigée, affichant un collectif bien rodé et une défense de fer. Mais face à eux se dresse une redoutable équipe nigériane, toujours aussi redoutable dans les compétitions de jeunes.



Ce quart de finale s'annonce comme une finale avant l'heure. L'enjeu est double : continuer à rêver d'un sacre continental, et surtout s'assurer une place parmi les meilleures nations mondiales de la catégorie.



Le Sénégal rêve d'enchaîner une nouvelle participation au Mondial U20, après celle de 2023. Les « Lionceaux » ont les cartes en main. Réponse sur le terrain à partir de 12h00.