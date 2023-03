CAN U20 – meilleur buteur du tournoi : Pape Demba Diop face à l’histoire

Meilleur buteur de la compétition pour un milieu de terrain, il fallait être Pape Demba Diop pour le faire. Auteur de cinq (5) réalisations, l’ancien milieu de terrain de Diambars est bien parti pour terminer en tête des artificiers de la compétition.



Buteur face au Mozambique (1-0) et auteur d’un triplé contre l’Egypte (4-0) lors du premier tour, Pape Demba Diop a encore frappé en demi-finale face à Tunisie (3-0).



Déjà meilleur buteur de l’histoire du Sénégal en CAN U20, Pape Demba Diop pourrait égaler voire dépasser Ransford Osei. Le Nigérian détient le record du nombre de buts marqués dans une édition avec 7 réalisations. Il avait établi ce record au Rwanda en 2009, informe le quotidien sportif « Stades ».



Pape Demba Diop sera en lutte ce samedi avec Adama Bojan. L’attaquant gambien, auteur d’un triplé en quart de finale face au Soudan du Sud et une autre réalisation en demi-finale contre le Nigeria (1-0) compte 4 buts dans la compétition.



Avant la grande finale, Tunisie et Nigeria se donnent rendez-vous au Caire pour la troisième place, ce vendredi. Le vainqueur de cette rencontre succédera à la Gambie qui avait complété le podium en 2021 en Mauritanie.



Programme finales

3e place

vendredi 10 mars 2023

14h00 Tunisie / Nigeria



Finale

Samedi 11 mars 2023

17h00 Sénégal / Gambie