Stéphane Volant sur le BRT : « la sécurité est au cœur de notre préoccupation »

Le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et aériens El Malick Ndiaye a officiellement lancé, ce mercredi 15 mai, la mise en service progressive du Bus Rapid Transfert (BRT). Présent lors de la cérémonie de lancement, Stéphane Volant, président du Conseil d’administration de Dakar Mobilité, a souligné la qualité du service et encouragé les populations à s’approprier ce projet qui vise à faciliter les déplacements vers la capitale sénégalaise.



M. Volant indique que 300.000 passagers sont attendus par jour. Selon lui, le projet va changer la figure de Dakar ». Il a également insisté sur l’aspect sécuritaire. « La sécurité est au cœur de notre préoccupation, c’est pourquoi nous avons avant le lancement du BRT, circulé sur plus de 2 millions 700 mille km avant de l’ouvrir pour que les gens soient en parfaite sécurité », a fait savoir le président du Conseil d’administration de Dakar Mobilité, ajoutant qu’il y aura des campagnes de sensibilisation.



Stéphane Volant a également lancé un message de sécurité à l’endroit des usagers. « Il faut que les jeunes, les riverains et les automobilistes prennent l’habitude de ne pas traverser n’importe comment. Il y a des feux, des agents de police et il faut qu’ils soient extrêmement prudents », a-t-il invité.



Pour le démarrage du Bus Rapid Transit (BRT) sur l’axe Guédiawaye/Petersen, 14 des 23 stations seront opérationnelles, selon l’annonce du directeur du CETUD, Thierno Birahim Aw. Les prix des tickets seront compris entre 400 et 500 F CFA, avec un tarif social pour 16 % des usagers achetant des tickets entre 250 et 200 FCFA.