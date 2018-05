CAN U20 : tous les résultats du 2e tour retour

Le 2e tour retour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans Niger 2019 était au programme ce week-end à travers le continent. Après les qualifications du Cameroun vendredi, puis de la Zambie, du Gabon, de la Mauritanie et du Sénégal samedi, les derniers billets ont été pris par le Mali, le Burkina Faso, l’Afrique du Sud, le Nigeria ou encore le Congo dimanche. De son côté, le Ghana a éliminé l’Algérie et le Burundi a surpris le Soudan. Le Bénin et le Malawi se sont qualifiés après avoir renversé la vapeur.

Les résultats complets du 2e tour retour des éliminatoires

DIMANCHE

Mali 4–1 Tanzanie (2-1)

Ghana 2–0 Algérie (0-0)

Soudan 0–2 Burundi (1-1)

Afrique du Sud 3–0 Mozambique (1-1)

Libye 3–3 Burkina Faso (1-3)

Bénin 2–0 Gambie (1-2)

Nigéria 1–0 Guinée Bissau (2-2)

Angola 1–4 Malawi (2-1)

Congo 3–0 Botswana (1-1)

SAMEDI

Zambie 1–1 Rwanda (2-0)

Côte d’Ivoire 2–0 Gabon (0-3)

Guinée 3–2 Mauritanie (0-1)

Egypte 0–0 (6-7 tab) Sénégal (0-0)

VENDREDI

Cameroun 1–0 (5-4 tab) Ouganda (0-1)