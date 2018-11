CAN2019 : Programme complet des rencontres de la 5e journée

Tour va commencer ce vendredi avec 3 rencontres dont Maroc – Cameroun. Si les Lions indomptables disputent les qualifications malgré leur statut de pays hôte, les Lions de l’Atlas eux se doivent de valider leur billet. Une victoire réglerait l’affaire.



Samedi, gros choc à Johannesburg entre l’Afrique du Sud et le Nigeria. Les deux équipes sont en tête du groupe et un point les sépare.



Match certainement décisif également à Libreville entre le Gabon et le Mali. Et le bénin tentera de faire un hold up à Banjul contre la Gambie.



Gros programme dimanche avec le derby du Pool entre le Congo et la RD Congo. Une défaite de l’une des défaites pourrait lui être fatale dans la course à la qualification.



Le Togo attend l’Algérie à Lomé pour se relancer complètement et la Mauritanie pourrait décrocher une qualification historique lors de la réception du Botswana. Sans oublier Guinée – Côte d’Ivoire. le Syli n’a besoin que d’un point. Le programme de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019

(Horaires temps universel)

Vendredi 16 novembre

13h, Soudan du Sud-Burundi (Groupe C)

16h, Egypte-Tunisie (Groupe J)

19h, Maroc-Cameroun (Groupe B)

Samedi 17 novembre

12h, Comores-Malawi (Groupe B)

12h30, Seychelles-Libye (Groupe E)

13h, Afrique du Sud-Nigeria (Groupe E)

13h, Ouganda-Cap-Vert (Groupe L)

14h, Namibie-Guinée Bissau (Groupe K)

15h, Gabon-Mali (Groupe C)

15h, Guinée Equatoriale-Sénégal (Groupe A)

16h30, Gambie-Bénin (Groupe D)

Dimanche 18 novembre

11h30, Madagascar-Soudan (Groupe A)

13h, Ethiopie-Ghana (Groupe F)

13h30, Eswatani-Niger (Groupe J)

13h30, Mozambique-Zambie (Groupe K)

13h30, Rwanda-Centrafrique (Groupe H)

14h, Lesotho-Tanzanie (Groupe L)

14h30, Congo-RD Congo (Groupe G)

15h, Angola-Burkina Faso (Groupe I)

16h, Togo-Algérie (Groupe D)

16h, Liberia-Zimbabwe (Groupe G)

17h, Guinée-Côte d’Ivoire (Groupe H)

17h, Mauritanie-Botswana (Groupe I)

Annulé : Kenya-Sierra Leone (Groupe F)