CEDEAO : le Général Birame Diop renforce le partenariat avec le FMI et la Banque mondiale en vue de l’ECO 2027

En marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU81), le président de la Commission de la CEDEAO, le général Birame Diop, a effectué une visite officielle au siège des institutions de Bretton Woods à Washington, D.C., les 28 et 29 septembre 2026, dans le cadre des efforts visant à approfondir la coopération avec les principales institutions financières internationales et à mobiliser un soutien en faveur du programme de développement régional de la CEDEAO.



Au cours de cette visite, le Général Diop a tenu des consultations de haut niveau avec le professeur Ouattara Wautabouna, directeur exécutif du groupe de pays d'Afrique de l'Ouest au FMI, et Zeine Zeidane, directeur du département Afrique du FMI.



Les discussions ont porté sur les perspectives économiques de l'Afrique de l'Ouest, l'intégration régionale, la stabilité macroéconomique, les défis liés à la consolidation de la paix et l'importance de la CEDEAO dans la promotion d'une croissance durable et inclusive.



Les parties ont en outre échangé leurs points de vue sur le renforcement de la collaboration entre la CEDEAO et le FMI dans le cadre du protocole d'accord existant signé par les deux institutions, afin de renforcer le soutien essentiel du FMI pour accélérer l'intégration économique et monétaire régionale, notamment dans la perspective du lancement de la monnaie unique de la CEDEAO (ECO) en 2027.



À la Banque mondiale, la délégation de la CEDEAO a rencontré Ousmane Diagana, vice-président chargé de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, qui a réaffirmé l'engagement indéfectible de la Banque mondiale à soutenir la CEDEAO et ses États membres dans la promotion de l'intégration régionale, du développement des infrastructures, de la sécurité alimentaire, du développement du capital humain et de la transformation économique.



Ces réunions ont été l'occasion de faire le point sur l'avancement des programmes en cours. La Banque mondiale a souligné l'importance stratégique de la CEDEAO en tant que plateforme régionale pour la promotion de la stabilité, de la coopération économique et du développement dans toute l'Afrique de l'Ouest.



Les parties ont convenu d'organiser une mission de haut niveau auprès de la Commission de la CEDEAO au cours de la troisième semaine de novembre 2026 afin de procéder à un examen complet des portefeuilles institutionnels, d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre et d'identifier de nouvelles opportunités de collaboration renforcée et de mobilisation des ressources à l'appui des priorités régionales.



Ces échanges ont réaffirmé l'engagement commun de la CEDEAO, du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale à promouvoir le développement durable, à renforcer la résilience économique et à accélérer la mise en œuvre de programmes transformateurs qui améliorent les conditions de vie des citoyens dans toute la région.



Le président était accompagné de Francesca Alghali, Commissaire de la CEDEAO chargée des affaires politiques, de la paix et de la sécurité et de Jérôme BOA, Directeur des relations extérieures ; de M. Babatunde Afolabi, Directeur des affaires politiques ; ainsi que de l'ambassadrice Kinza Jawara-Njai et de Esther Daramola, respectivement chef et conseillère politique de la représentation de la CEDEAO auprès des Nations unies.



Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre plus large des activités diplomatiques et de partenariat mené par la CEDEAO lors de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies et reflète la détermination de la Commission à approfondir les partenariats stratégiques susceptibles d'apporter des résultats concrets en matière de développement aux citoyens d'Afrique de l'Ouest.