«Cheikh Hamidou Kane:L’Adieu du «Gardien du Temple » (Par Abdoulaye Racine Kane)



Dans l’œuvre intemporelle de L'Aventure ambiguë, il nous a légué une bouleversante réflexion philosophique sur « l'instant », ce point de bascule fragile où le temps des hommes épouse l'éternité.



Pour lui, l'instant n'était pas une simple fuite, mais le lieu par excellence de la saisie du sens, l'étincelle où se nouent la fidélité aux origines et l'audace du futur. Toute sa vie durant, Cheikh Hamidou Kane a veillé sur cet instant avec une rigueur princière, faisant de son existence une longue méditation en acte sur notre condition et notre destin.

Comment mesurer la perte d'un homme qui, toute sa vie durant, a préparé cette rencontre avec l'Infini ? Enfant prodige des Diallobé, tiraillé entre deux rives, Cheikh Hamidou Kane a prêté sa voix à Samba Diallo dans L'Aventure ambiguë. À travers ce chef-d'œuvre intemporel, il a incarné et traduit le vertige de notre propre condition, interrogeant l'art de « lier le bois au bois » … « lier sans détruire », de s'ouvrir au vent du large sans jamais rompre les amarres de l'âme. Il nous a enseigné que la véritable connaissance n'est pas l'accumulation des savoirs, mais une ardente fréquentation de l'essentiel.

Mais l'homme ne fut pas seulement un écrivain de génie. Ancien ministre, grand commis de l'État, haut responsable au sein de l’UNICEF puis du CRDI, et Père de l’Apres-Barrage, il a mis sa haute intelligence au service du développement des peuples, portant partout une exigence rare de rigueur, d'intégrité et de justice. Partout où il est passé, il a agi en véritable Gardien du temple, en gestionnaire de son terroir.

Car le temple, pour lui, n'était point de pierre. Le temple, c'était la dignité humaine, la mémoire des peuples, la transmission sacrée entre les générations. Dans Les Gardiens du temple, il nous rappelait que les sociétés meurent lorsqu'elles oublient d'où elles viennent et perdent la boussole de leurs valeurs.



Il fut durant près d'un siècle l'un de ces phares vigilants, rappelant à la jeunesse que notre modernité n'a de sens que si elle enracine ses exigences au plus profond de l'humanité.

Aujourd'hui, l'homme aux silences éloquents, au sourire bienveillant et à la parole rare s'en est allé vers le Seigneur et Maitre des Terres Rares. Notre tristesse se mesure à notre immense fierté d'avoir cheminé sous son regard.



Samba Yeya Racine, tu as vécu ton âge comme une promesse tenue, une longue prière en acte. Ton livre est refermé, mais ton enseignement résonne désormais comme une boussole éternelle dans nos consciences.

Dors en paix, Baba Cheikh Mohamadou Lamine Cheikh, Que la terre des Diallobes que tu as tant aimée te soit légère.





Abdoulaye Racine Kane

À l'âge de 98 ans, Cheikh Hamidou Kane, notre Samba Diallo, a achevé sa longue marche terrestre, posant son bâton de Pâtre peul pour entrer dans la paix souveraine des ancêtres. Avec sa disparition, c'est une grande figure de la pensée universelle, un prince de l'esprit et un veilleur d'exception qui s'éteint, laissant le Sénégal et l'Afrique entière en deuil.