Guerre en Ukraine: Kiev critique Séoul pour des livraisons de pétrole présumées à la Russie

L'Ukraine a déclaré mardi 6 octobre que des livraisons de pétrole à la Russie via la Corée du Sud avaient aidé Moscou à compenser les pertes de capacité de raffinage causées par les frappes de Kiev contre ses installations.
Le quotidien britannique «The Guardian» a rapporté que 176 000 tonnes de produits pétroliers ont été acheminées via la Corée du Sud en juillet et août, en se fondant sur des registres portuaires et des données de suivi des navires.
Ces livraisons «sont en net décalage» avec la politique de sanctions de Séoul, a déclaré le conseiller du président Volodymyr Zelensky sur les sanctions, Vladyslav Vlasiouk.
Le quotidien britannique «The Guardian» a rapporté que 176 000 tonnes de produits pétroliers ont été acheminées via la Corée du Sud en juillet et août, en se fondant sur des registres portuaires et des données de suivi des navires.
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