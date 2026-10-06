Afrique du Sud: le patron de la CAF Patrice Motsepe donné favori à la succession du président Ramaphosa

En Afrique du Sud, beaucoup le voient déjà président. Patrice Motsepe, le président CAF , représente une certaine réussite, d’abord dans les affaires : c’est l’une des plus grandes fortunes du continent. Puis, dans le sport : son club de foot, les Mamelodi Sundowns de Pretoria, a remporté deux fois la Ligue des champions africaine.
Si le milliardaire déclare n’avoir aucune ambition politique, son mandat à la tête de la CAF prendra fin en 2029, année présidentielle en Afrique du Sud. Le média News24 et l’institut SABI l’ont donc testé dans leur dernier sondage et le résultat est sans appel : le patron de la CAF est la seule personnalité publique du pays à recevoir davantage d’avis favorables que défavorables.
Il séduit aussi les électeurs du Congrès national africain (ANC), parti dont il est proche, en se hissant au rang de grand favori pour succéder à Cyril Ramaphosa à la tête du parti, devant l’actuel vice-président Paul Mashatile et le secrétaire général Fikile Mbalula.
Certains analystes rappellent tout de même que, malgré ce plébiscite, il reste très inexpérimenté en politique et pourrait se heurter aux rivalités internes au sein de l’ANC s’il aspirait à diriger le pays.
Si le milliardaire déclare n’avoir aucune ambition politique, son mandat à la tête de la CAF prendra fin en 2029, année présidentielle en Afrique du Sud. Le média News24 et l’institut SABI l’ont donc testé dans leur dernier sondage et le résultat est sans appel : le patron de la CAF est la seule personnalité publique du pays à recevoir davantage d’avis favorables que défavorables.
Il séduit aussi les électeurs du Congrès national africain (ANC), parti dont il est proche, en se hissant au rang de grand favori pour succéder à Cyril Ramaphosa à la tête du parti, devant l’actuel vice-président Paul Mashatile et le secrétaire général Fikile Mbalula.
Certains analystes rappellent tout de même que, malgré ce plébiscite, il reste très inexpérimenté en politique et pourrait se heurter aux rivalités internes au sein de l’ANC s’il aspirait à diriger le pays.
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