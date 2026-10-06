Afrique du Sud: le patron de la CAF Patrice Motsepe donné favori à la succession du président Ramaphosa

Il ne s’est jamais déclaré candidat, pourtant Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), est favori pour la prochaine présidentielle en Afrique du Sud, selon un récent sondage. Le milliardaire, propriétaire du club de foot de Pretoria, champion d'Afrique en titre, se place devant l’actuel président Cyril Ramaphosa en termes de popularité, selon ce sondage du média News24 et de l’institut SABI. Même au sein des électeurs de l’ANC, il est le grand favori.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">