CEMGA : un lot de 100 moutons pour les militaires invalides et mutilés de guerre

Un fait rarissime qui mérite d'être souligné. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Mbaye Cissé vient de poser un acte qui sera d'un grand intérêt pour les familles des militaires invalides et mutilés de guerre. D'après une note de la direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa) un lot de 100 moutons sera remis au regroupement d'anciens militaires grands mutilés de guerre du Sénégal et de l'association des anciens militaires invalides.



La cérémonie aura lieu demain vendredi à Terme Sud à Ouakam. Un geste qui, certainement, apportera du baume au coeur à ces familles.