« On sait que les chroniqueurs ne sont pas des journalistes », affirme le directeur de la Communication, Habibou Dia

Le Directeur de la Communication, Habibou Dia, a annoncé l’engagement de l’État dans une réforme de la gouvernance du Fonds d’appui au développement de la presse. Une réforme qui prévoit notamment l’intégration du CESTI et de la Convention des Jeunes Reporters dans le Conseil de gestion dudit fonds, afin de favoriser un accompagnement plus structuré des jeunes porteurs de projets dans les médias émergents et alternatifs.



« Il a déjà quasiment été acté que la Convention des Jeunes Reporters et le CESTI puissent siéger dans le conseil de gestion, pour permettre au Fonds de pouvoir appuyer et accompagner les jeunes qui portent des idées novatrices dans la création de médias nouveaux et alternatifs », a-t-il déclaré, ce samedi, lors de l'Assemblée générale de la Convention des Jeunes Reporters.



Mais au-delà du soutien à l’innovation, c’est une réflexion plus large sur la formation et les profils journalistiques qui est amorcée. Habibou Dia a évoqué la nécessité de faire évoluer les cursus pour permettre l’émergence d’un nouveau type de professionnel : le chroniqueur-journaliste.



« On voudrait avoir un nouveau profil sur le marché, ce qu’on pourrait appeler des journalistes chroniqueurs ou des chroniqueurs journalistes », a-t-il confié.



Un profil hybride, né de la constatation que la fonction de chroniqueur, bien que répandue dans les médias, souffre d’un manque de repères professionnels lorsqu’elle n’est pas adossée à une formation journalistique de base.



« On a trouvé sur place un état des lieux… Parce qu’on sait que les chroniqueurs ne sont pas des journalistes. Mais le problème, c’est que si vous êtes dans un média sans une formation professionnelle préalable, sans un minimum de base sur ce qu’est une info - qu’il faut la collecter, la traiter, la vérifier»



Le Directeur de la Communication plaide pour une meilleure articulation entre formation générale et spécialisation thématique, notamment dans des domaines clés comme l’économie, le droit, la santé ou la sociologie.