CESE: Aminata Tall reconduite, mais toujours contestée au poste de présidente

Selon ces femmes, Mme Badiane « aurait pu prendre les reines de l’institution ». Lors d’une rencontre de remobilisation qui s’est tenue mardi, Maguette Ndiaye, responsable des femmes de l’Apr dans la commune de Kelle Guèye, estime que Marième Badiane s’est toujours « montrée à la hauteur ».



« Elle se serait toujours investie discrètement pour ne pas dire dans l’ombre, afin de fidéliser les militants, les rassembler aux fins d’assurer le second mandat au président, sans avoir les moyens de sa politique », selon Ndatté Ndiaye, responsable des femmes Bby de Louga et son adjointe Maty Guèye, dans un communiqué.



Les femmes de Bby de Louga qui ont affirmé que leur leader « n’a jusque-là pas été considérée à la hauteur de son rang et de son engagement » aux côtés du président, ont appelé Macky Sall « revalorisé davantage Marième Badiane ».