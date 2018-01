CHAN 2018: La Côte d'Ivoire facilement battue par la Zambie (2-0)

La Zambie est presque en quarts de finale après avoir battu la Côte d’Ivoire à Marrakech jeudi 18 janvier (2-0). Augustin Mulenga a trouvé le chemin des filets dès la huitième minute et a récidivé en deuxième période (74e). Les Eléphants, qui ne sont pas encore éliminés, doivent attendre l’issue de l’autre rencontre du jour entre l’Ouganda et la Namibie.



La différence entre la Zambie et la Côte d’Ivoire était visible. Vainqueurs de l’Ouganda à l’occasion de leur première sortie du CHAN 2018, les Zambiens ont rapidement douché les Eléphants, venus dans l’espoir de se relancer après leur défaite dans le temps additionnel face à la Namibie (1-0), informe la Rfi.