CHAN 2023 : l’Algérie se rassure d’entrée, l’Ethiopie défie le Mozambique

Pour le match d’ouverture de la 7ème édition du championnat d’Afrique des Nations, l’Algérie a dominé devant son public la Libye (1-0) dans le derby maghrébin. Les Fennecs se rassurent d’entrée et occupent la première place du groupe A. La première journée de la poule A sera clôturée ce samedi. L’Ethiopie fera face au Mozambique cet après-midi (13h00 GMT).



Avec le forfait du double tenant du titre, le Maroc, qui n’a pas obtenu l’autorisation d’un vol direct vers Constatine, le groupe C se retrouve désormais avec trois équipes : le Soudan, le Ghana et Madagascar.



Adversaires des Marocains pour la première journée, les Soudanais seront finalement exemptés. C’est donc les Blacks Stars et les Barea qui vont ouvrir le bal, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Finalistes en 2009 et 2014, les Ghanéens seront plus avantagés que les Malgaches, qui découvrent pour la première fois la compétition.



Programme 1ère journée



Vendredi 13 janvier 2023

Groupe A

Algérie – Libye 1-0



Samedi 14 janvier

13h : Ethiopie – Mozambique

Groupe B

16h : République Démocratique du Congo – Ouganda

19h : Côte d'Ivoire – Sénégal



Dimanche 15 janvier

Groupe D

19h : Madagascar – Ghana

Exempt : Soudan



Lundi 17 Janvier

Groupe D

16h : Mali – Angola

Exempt : Mauritanie



Lundi 17 janvier 2023

Groupe E

19h : Cameroun – Congo

Exempt : Niger