CHAN 2025 : la date du tirage au sort connue

La Confédération africaine de football (CAF) a fixé la date du tirage au sort des qualifications pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025. Elle se tiendra le mercredi 9 octobre 2024, à 14h00, heure du Caire (11h00 GMT), selon un communiqué de l'instance dirigeante.



Cet événement marquera le début des préparatifs pour l’édition à venir, qui se déroulera conjointement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, du 1er au 28 février 2025.



Pour cette 8ème édition du CHAN, deux tours de qualifications en système aller-retour sont prévus. Le premier tour aura lieu entre le 25 et le 27 octobre, puis entre le 1er et le 3 novembre 2024. Les équipes victorieuses se disputeront ensuite leur place pour la phase finale lors du second tour, qui se déroulera du 20 au 22 décembre, puis du 27 au 29 décembre 2024.



Le Sénégal est le tenant du titre. Champions en 2022 après un parcours exemplaire en Algérie, les « Lions » locaux auront la lourde tâche de défendre leur titre face à des équipes de plus en plus compétitives.



2 millions de dollars pour le vainqueur



Depuis sa création en 2009, le CHAN s’est imposé comme une vitrine du talent africain, avec des équipes comme la RD Congo, le Maroc et la Tunisie ayant marqué l’histoire du tournoi.



Pour cette édition 2025, la CAF a également annoncé une augmentation de 60 % du budget du tournoi, avec une récompense de 2 millions de dollars pour l’équipe victorieuse.



L'accueil de la compétition par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie est également l'occasion pour les trois nations de peaufiner leurs préparatifs en vue de l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.



La CAF communiquera prochainement les détails et les modalités du tirage au sort.