CHAN2020: Le Cameroun et le Mali qualifiés pour les quarts

🚨 FULL-TIME! 🇧🇫 0-0 🇨🇲



The hosts make it to the quarter-finals after a goalless game against Burkina Faso! 🤝#TotalCHAN2020 | #BFACMR pic.twitter.com/WaH9BHjbpv

— #TotalCHAN2020 (@CAF_Online) January 24, 2021



Et pour le second, co-leader de la poule A avec 4 points, les "Aigles" du Mali auraient pu se contenter d'un match nul pour assurer leur qualification pour le second tour. Mais l'enjeu de la tête du classement était trop important pour ne pas déployer face à une équipe des Warriors déjà éliminée après deux défaites.



Le Mali prend le jeu à son compte, et ouvre le score à la 11e minute, sur une belle combinaison entre Moussa Ballo centre pour et Sidibé, il trouve en retrait Demba Diallo bien placé au point de penalty qui ne se fait pas prier pour propulser le cuir au fond des filet. Au finish, c'est le Mali qui remporte la victoire contre Zimbabwe sur un score de un but à zéro (1-0),

Le Cameroun et le Mali se sont qualifiés hier dimanche 24 janvier 2021 en quarts de la finale du Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. Le premier nommé, pays hôte, qui compte comptent cinq points, s'est qualifié en restant deuxième du groupe A, après leur nul au stade Ahmadou Ahidjo face au Burkina Faso (0-0).