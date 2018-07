CM2018 - le programme des quarts de finale

📺 Aujourd'hui en direct sur beIN SPORTS

🏆 1/4 de finale de la Coupe du Monde FIFA 2018

⚽️ 16H : #URU - #FRA

⚽️ 20H : #BRA - #BEL pic.twitter.com/gu2dtLXbRT

Au Programme - Après deux jours de pause, la Coupe du monde 2018 de football reprend ses droits aujourd'hui avec au programme, les deux premiers quarts de finale, France - Uruguay, à 14h, puis le match Brésil - Belgique, à 18h. Les deux vainqueurs des matchs du jour s'affronteront en demi-finale, mardi prochain, toujours à 18 heures. Samedi, les deux autres quarts de finale du Mondial, Suède - Angleterre et Russie - Croatie seront au menu.Tableau des ¼ de finale - Les Bleus ouvrent donc les hostilités ce vendredi face aux Uruguayens. Puis, ce sera au tour du Brésil et de la Belgique de s'affronter à 18h dans un match très attendu entre le favori à la victoire finale et l'un des principaux outsiders. Dans l'autre partie de tableau, la Suède et l'Angleterre joueront une place en demi-finale ce samedi 7 juillet, à 14h. La Croatie affrontera le pays hôte, la Russie, dans un dernier quart de finale surprise de la Coupe du monde, à 18h.