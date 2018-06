CM2018-le programme du jour : l’Allemagne et le Brésil pour confirmer

Les groupes E et F jouent ce mercredi leur dernier match de groupe. Dans la poule F, à 12h (UTC), la Corée du sud fera face à l’Allemagne qui ne compte que 3 points derrière le Mexique est presque qualifié au second tour avec deux victoires. Une victoire est nécessaire pour les Allemands, après leur victoire poussive devant la Suède, pour passer en huitième de finale. L’autre match de la poule va opposer la Suède et le Mexique. Les Suédois ont également une chance de se qualifier.



Dans le groupe E, le Brésil avec 4 points va essayer de faire un résultat positif devant la Serbie à 18h pour passer en huitièmes. La Serbie avec 3 points peut également se qualifier. La Suisse avec 4 POINTS va croiser le Costa Rica déjà éliminé.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">➡️ PROGRAMME DU JOUR :<br><br>GROUPE F :<br>• 16h00 : Corée du Sud 🇰🇷 / Allemagne 🇩🇪<br>• 16h00 : Mexique 🇲🇽 / Suède 🇸🇪<br><br>GROUPE E :<br>• 20h00 : Serbie 🇷🇸 / Brésil 🇧🇷<br>• 20h00 : Suisse 🇨🇭 / Costa Rica 🇨🇷<a href="https://twitter.com/hashtag/CM2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CM2018</a> - <a href="https://twitter.com/hashtag/KOR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#KOR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GER?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GER</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MEX?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MEX</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SWE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SWE</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SRB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SRB</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BRA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BRA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SUI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SUI</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CRC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CRC</a> <a href="https://t.co/23ABTTqJR2">pic.twitter.com/23ABTTqJR2</a></p>— 100% FOOT (@_100_FOOT) <a href="https://twitter.com/_100_FOOT/status/1011933930461847552?ref_src=twsrc%5Etfw">27 juin 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>