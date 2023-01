CNG : Le ministre des Sports prolonge le mandat de Bira Séne

Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara a décidé de prolonger, par arrêté, le mandat du président du Comité National de Gestion de lutte. Ainsi, Bira Séne va rester à la tête de l’instance jusqu’au 15 septembre 2023, soit 8 mois de plus, à en croire, le quotidien sportif, spécialisé dans la lute "Sunu Lamb".



Une autre décision majeure a été prise par le ministre, rajoute le journal. L’article 2 de l’arrêté ministériel stipule que « le CNG a pour mission principale de mettre en place la Fédération sénégalaise de lutte dès la fin de son mandat ».



Bira Sène et son équipe devront également « organiser, développer et promouvoir la pratique de la lutte sous toutes ses formes, en particulier la lutte olympique sur l’étendue du territoire national, programmer et réaliser des activités de formation et de coopération pour le développement de la lutte aux plans national et international, généraliser dans le moyen terme la mise en place de comités régionaux…»