CNRA : le Président Diomaye nomme Lamine Ndiaye pour un mandat de six ans

Dans un décret rendu public portant nomination des membres du Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA), figure le nom de Mahamadou Diarra, mieux connu sous son nom d'artiste, Lamine Ndiaye.



Figure emblématique du monde culturel sénégalais, Lamine Ndiaye s'est distingué par son engagement en faveur de la promotion des arts et de la culture.



La composition du CNRA reflète un équilibre entre différentes compétences et secteurs d'activité, avec des personnalités qualifiées provenant de divers horizons.



Ces derniers ont été nommés pour un mandat de six (06) ans, non renouvelable et non révocable, à compter du 11 décembre 2024.