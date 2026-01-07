CNRA remplacé : vers un nouveau régulateur pour la presse et les plateformes en ligne

Le Conseil des ministres a examiné et adopté ce mercredi 7 janvier 2026 le projet de loi portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil national de Régulation des Médias (CNRM), appelé à remplacer le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA).



Pour rappel, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, avait annoncé cette réforme lors de l’examen du budget de son département à l’Assemblée nationale.



Selon le ministre, cette nouvelle autorité permettra d’élargir le champ d’action aux réseaux sociaux, aux médias en ligne et aux plateformes numériques. Le cadre législatif actuel limite, en effet, le CNRA à la régulation de la télévision et de la radio, laissant un vide concernant les nouveaux espaces de communication, malgré l’ampleur des contenus diffusés.



Alioune Sall a toutefois insisté sur le respect de la dignité humaine, rappelant que le Code pénal prévoit des sanctions contre toute publication attentatoire à cette dernière.