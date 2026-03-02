ONU/Soutien à la candidature de Macky Sall: un responsable du FDR appelle à «un sursaut national»

La section locale du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a salué, ce lundi 02 mars, «le courage» de l'Union africaine (UA), qui a décidé de porter officiellement la candidature de l’ancien président du Sénégal, Macky Sall, au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Bathie Sogue, l'un des responsables du FDR, a profité de l'occasion pour appeler à un «sursaut national» au profit du candidat.



Dans sa déclaration, Bathie Sogue voit cette candidature de Macky Sall comme «un grand pas pour le Sénégal et pour l'Afrique» mais aussi «une opportunité pour le Sénégal de se positionner sur la scène internationale». Ainsi, il a invité les populations à se mobiliser « pour soutenir leur candidat et montrer leur fierté nationale», sur les ondes de la Radio Futur Média, lors du bulletin de 12 heures.



Le responsable politique a cependant mis en garde les autorités sénégalaises sur les conséquences d'un refus d'accompagner le dossier du leader du parti de l'Alliance pour la République (APR, opposition). «S'il n'est pas soutenu par le Sénégal, ça pourrait vraiment causer des problèmes pour notre pays. Parce que le président Macky Sall a déjà montré son engagement sur la scène internationale », a-t-il alerté, ajoutant que « maintenant tout dépendra du soutien diplomatique qu'il recevra et du processus de sélection ».



A ce stade, les autorités sénégalaises n'ont pas encore évoqué le sujet sur la place publique. Mais le Président Diomaye Faye est confronté à la pression d'une frange importante de sa base militante, qui lui a formellement demandé de ne pas parrainer le dossier de candidature. Ces militants reprochent à Macky Sall d'avoir "fait assassiner" des dizaines de personnes lors des manifestations politiques de 2021-2024.