Dakar: deux ressortissants étrangers arrêtés pour exercice illégal de la médecine

La Brigade Territoriale de Ouakam (Dakar) a procédé, le vendredi 27 février, à l’arrestation de deux individus de nationalité étrangère. Ils sont accusés «d’exercice illégal de la médecine, usurpation de fonction, faux en documents administratifs et mise en danger de la vie d’autrui».
Selon la Gendarmerie nationale, le mercredi 25 février 2026, la Brigade a été saisie d’une information faisant état des agissements d’un individu se présentant comme médecin et délivrant des certificats médicaux portant l’en-tête d’un hôpital au sein duquel il était totalement inconnu.
Les investigations menées ont permis l’interpellation du principal mis en cause ainsi que de l’un de ses acolytes. Les perquisitions effectuées à leur domicile ont conduit à la découverte et à la saisie de divers documents administratifs ainsi que d’un lot de matériel médical destiné à leur activité illicite.
Selon la Gendarmerie nationale, le mercredi 25 février 2026, la Brigade a été saisie d’une information faisant état des agissements d’un individu se présentant comme médecin et délivrant des certificats médicaux portant l’en-tête d’un hôpital au sein duquel il était totalement inconnu.
Les investigations menées ont permis l’interpellation du principal mis en cause ainsi que de l’un de ses acolytes. Les perquisitions effectuées à leur domicile ont conduit à la découverte et à la saisie de divers documents administratifs ainsi que d’un lot de matériel médical destiné à leur activité illicite.
Autres articles
-
Soutien à la candidature de Macky Sall à l’ONU: «Le Sénégal ne devrait pas être en reste» (Abdou Mbow)
-
Dakar : la police arrête un individu et saisit du carfentanil, une première de l’histoire du Sénégal
-
ONU/Soutien à la candidature de Macky Sall: un responsable du FDR appelle à «un sursaut national»
-
Projet Mako 2026 : Resolute mining projette une production entre 55 000 et 65 000 onces d'or
-
Sénégal : le Mouvement Nittou Degg Valeurs «exige le démantèlement des réseaux homosexuels et lesbiennes»