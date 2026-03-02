Réseau social
Dakar: deux ressortissants étrangers arrêtés pour exercice illégal de la médecine



Dakar: deux ressortissants étrangers arrêtés pour exercice illégal de la médecine
La Brigade Territoriale de Ouakam (Dakar) a procédé, le vendredi 27 février, à l’arrestation de deux individus de nationalité étrangère. Ils sont accusés «d’exercice illégal de la médecine, usurpation de fonction, faux en documents administratifs et mise en danger de la vie d’autrui».

Selon la Gendarmerie nationale, le mercredi 25 février 2026, la Brigade a été saisie d’une information faisant état des agissements d’un individu se présentant comme médecin et délivrant des certificats médicaux portant l’en-tête d’un hôpital au sein duquel il était totalement inconnu.

Les investigations menées ont permis l’interpellation du principal mis en cause ainsi que de l’un de ses acolytes. Les perquisitions effectuées à leur domicile ont conduit à la découverte et à la saisie de divers documents administratifs ainsi que d’un lot de matériel médical destiné à leur activité illicite.
Lundi 2 Mars 2026 - 15:53


