L'extension du projet minier Mako : Tomboronkoto et Bantaco en ligne de mire

Dans son dernier rapport d'activités pour le quatrième trimestre 2025, la compagnie minière Resolute Mining dresse son bilan annuel. Face à l'épuisement des ressources actuelles de Mako, Resolute mise sur le «Mako Life Extension Project» (MLEP). Deux gisements satellites sont au cœur de cette stratégie. Le site de Tomboronkoto, avec des ressources estimées à 377 000 onces à une teneur de 1,7 g/t, est le plus avancé des projets.



L'étude d'impact environnemental et social (EIES) a déjà reçu une pré-validation technique. La compagnie prévoit de déposer la demande de permis d'exploitation au premier trimestre 2026, pour un début d'extraction visé en 2028, après la finalisation du plan d'action de réinstallation (RAP). A Bantaco, un projet détenu via une option de coentreprise, affiche une ressource initiale de 266 000 onces d'or. Des études techniques et des forages de densification sont en cours pour permettre un démarrage de l'exploitation dès 2027.



Le rapport souligne également une intensification des relations avec les autorités sénégalaises. Au cours du quatrième trimestre 2025, une délégation de la direction de Resolute a rencontré le Président de la République du Sénégal ainsi que le Ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Ces échanges visaient à renforcer le partenariat et à discuter des futures étapes de développement du groupe dans le pays. Sur le plan fiscal, Resolute a indiqué avoir utilisé environ 34 millions de dollars, environ 18 milliards FCFA, sous forme de mandats de TVA pour compenser diverses obligations financières au Sénégal durant l'année 2025. Au-delà de Mako, Resolute maintient une dynamique de recherche active. Des campagnes de forage sont programmées pour 2026 sur les permis de Laminia et Sangola, à Kédougou (sud-est).

