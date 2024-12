COUD : le budget remanié de 2024 et le projet de budget initial 2025 adoptés

Le 26 décembre 2024, le Conseil d'Administration du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) s'est réuni pour une séance cruciale qui a permis d'adopter le budget remanié pour l'année 2024 ainsi que le projet de budget initial pour 2025. La réunion, qui s'est tenue dans la salle des actes du Rectorat, a été présidée par Mme Aminata Niang Diène, rectrice par intérim.



Les points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre étaient variés. Ils comprenaient l'adoption du procès-verbal de la réunion précédente du 9 mars 2024, l'examen et l'adoption des deux projets de budget, ainsi que la mise en place des commissions visées par la loi d’orientation n°2022-08 du secteur parapublic. Les questions diverses ont également été abordées au cours de cette rencontre.



Après un long débat et plusieurs échanges, les membres du Conseil d'Administration ont adopté à l'unanimité les budgets proposés, bien que les montants précis n'aient pas été détaillés.



La réunion a enregistré la participation de nombreuses personnalités, dont le représentant de la présidence, Pr Sidy Alpha, ainsi que des délégués des ministères des Finances et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Des doyens de facultés, des directeurs d'écoles et d'instituts, ainsi que des représentants des étudiants et du personnel du COUD étaient également présents.



Cette rencontre marque une étape importante pour le COUD, avec des décisions financières cruciales pour le bon fonctionnement du centre des œuvres universitaires à Dakar pour l'année 2024-2025.